Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки пассажира о коронавирусе

Фото: Bayne Stanley / Global Look Press

Самолет канадской авиакомпании WestJet, направлявшийся из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт вылета, так как находящийся на борту пассажир заявил о том, что заражен коронавирусом, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Во время полета один из пассажиров рейса WS2702 встал и объявил, что недавно был в Китае, где заразился коронавирусом. Это сообщение передали капитану воздушного судна, и он принял решение вернуться в аэропорт Торонто. Авиакомпания принесла извинения 243 пассажирам самолета.

После приземления самолета заявившего о коронавирусе 29-летнего мужчину арестовали и обвинили в причинении ущерба. Он должен предстать перед судом 9 марта.

По данным на 3 февраля, в Канаде были выявлены четыре случая заражения коронавирусом.