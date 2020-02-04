Путин в шутку пригрозил отсадить Фурсенко «на заднюю парту»

Андрей Фурсенко (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в шутку пригрозил отсадить своего помощника Андрея Фурсенко «на заднюю парту» за разговоры во время встречи главы государства с представителями общественности в Череповце. Об этом сообщает ТАСС.

«Андрей Александрович, я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать», — сказал Путин, увидев, что Фурсенко переговаривается с кем-то из сидящих рядом с ним в зале. Президент попросил своего помощника не отвлекаться на разговоры, а послушать участника встречи, задающего вопрос.

Встреча Путина с представителями общественности состоялась в Череповце 4 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, до и после этого мероприятия Путин также пообщался с горожанами, несколько раз остановив для этого свой кортеж на улицах города.