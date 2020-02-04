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Путин пошутил об образовательных программах на встрече в Череповце

Президент России Владимир Путин рассмешил представителей общественности на встрече в Череповце, говоря об образовательных программах. Видео есть в распоряжении РБК.

Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался главе государства на примерные основные образовательные программы (ПООП). По его словам, они сейчас рассматриваются как стандарт, а должны носить рекомендательный характер. «Можно ли их вытащить, эти ПООПы, из стандартов и сделать примерными рекомендациями?» — спросил он президента.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать», — ответил Путин, вызвав в зале смех, причиной которого стала фонетическая игра. По словам российского лидера, эти программы в соответствии с законом и так носят лишь рекомендательный характер.

Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в Череповце 4 января. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, до и после встречи с общественниками российский лидер также несколько раз останавливал свой кортеж и выходил на улицу, чтобы пообщаться с горожанами.

Теги: Владимир Путин, Череповец
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