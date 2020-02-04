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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Старостенко / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране. Об этом президент сказал во время общения с журналистами на борту самолета, когда возвращался из Украины. Расшифровку беседы публикует телеканал NTV.

«Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, который приезжает в Украину, использует это заявление», — сказал Эрдоган. Он также сравнил приветствие «слава Украине» с турецким «здравствуй, солдат».

Во время своего визита в Украину Эрдоган, проходя мимо военных, поприветствовал их словами «слава Украине». Военные ответили: «героям слава». После этого Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Они обсуждали совместные планы в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщал Зеленский. Лидеры также провели заседание Стратегического совета высокого уровня и подписали совместное заявление о развитии двустороннего партнерства, говорится на сайте президента Украины.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Киев, Турция
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