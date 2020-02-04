Политика , 04 фев, 17:01
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Патрушев обсудил с новым послом США взаимодействие по безопасности
Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел встречу с новым послом США в России Джоном Салливаном. Об этом сообщается на сайте Совбеза.
В сообщении уточняется, что стороны обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности и затронули перспективы его развития.
Кандидатуру Салливана на должность американского посла в России сенат США утвердил в декабре прошлого года. Ранее он занимал пост заместителя главы Госдепа.
Салливан прибыл в Москву 16 января. В среду, 5 февраля, он вручит российскому президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.