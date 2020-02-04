Патрушев обсудил с новым послом США взаимодействие по безопасности

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел встречу с новым послом США в России Джоном Салливаном. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

В сообщении уточняется, что стороны обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности и затронули перспективы его развития.

Кандидатуру Салливана на должность американского посла в России сенат США утвердил в декабре прошлого года. Ранее он занимал пост заместителя главы Госдепа.

Салливан прибыл в Москву 16 января. В среду, 5 февраля, он вручит российскому президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.