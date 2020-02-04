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Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Цены авиабилетов на международные рейсы возрастут почти на 3% с 5 февраля текущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Изменение связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). За основу ассоциация берет курс валют, установленный Центробанком по состоянию на понедельник текущий недели. В свою очередь IATA проводит перерасчет раз в неделю, по вторникам. Очередной перерасчет произойдет в ночь с 4 на 5 февраля.

Сейчас стоимость авиабилетов рассчитывается исходя из курсового соотношения 69 руб. за €1. По данным ассоциации, с 5 февраля за основу будет взят курс, установленный Центробанком в понедельник, 3 февраля, когда стоимость €1 составила почти 71 руб.

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году
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В декабре 2019 года о подорожании авиабилетов сообщили сервисы по бронированию. Так, согласно данным «Туту.ру», стоимость билетов экономкласса на внутренних направлениях на январь—март увеличилась на 6,5%, за границу — на 5%.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отметили, что с января по сентябрь 2019 года увеличились расходы авиаперевозчиков на аэропортовое обслуживание (на 23%) и оплату труда (18,8). Кроме того, для авиакомпаний также возросла стоимость обязательного страхования (17,9%) и аренды и лизинга судов (14,3%).

Теги: авиабилеты, АТОР, туристы
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