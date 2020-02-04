Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Цены авиабилетов на международные рейсы возрастут почти на 3% с 5 февраля текущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Изменение связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). За основу ассоциация берет курс валют, установленный Центробанком по состоянию на понедельник текущий недели. В свою очередь IATA проводит перерасчет раз в неделю, по вторникам. Очередной перерасчет произойдет в ночь с 4 на 5 февраля.

Сейчас стоимость авиабилетов рассчитывается исходя из курсового соотношения 69 руб. за €1. По данным ассоциации, с 5 февраля за основу будет взят курс, установленный Центробанком в понедельник, 3 февраля, когда стоимость €1 составила почти 71 руб.

В декабре 2019 года о подорожании авиабилетов сообщили сервисы по бронированию. Так, согласно данным «Туту.ру», стоимость билетов экономкласса на внутренних направлениях на январь—март увеличилась на 6,5%, за границу — на 5%.