СК завел дело после обнаружения тел в заброшенном здании в Петербурге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после обнаружения в заброшенном здании тел четырех бездомных, говорится в сообщении городского главка СК.

По данным следствия, рядом с телами двух мужчин и двух женщин была найдена канистра с остатками неизвестной спиртосодержащей жидкости. Ее специалисты проверят в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации «Фонтанки», четыре тела обнаружили утром 3 февраля в столовой заброшенной воинской части. На них не было внешних следов насильственной смерти, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В Омской области в конце января пять человек насмерть отравились метиловым спиртом, еще пятеро попали в больницу. По данным следствия, в одном из сел мужчина продал местным жителям под видом алкоголя по 100 руб. за пол-литра технический спирт.