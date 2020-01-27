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В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

В Омской области завели уголовное дело против мужчины, который, по версии следствия, под видом алкоголя продал технический спирт, из-за отравления которым погибли пять человек, говорится в сообщении регионального управления СК.

Следователи установили, что в селе Покровка мужчина продал местным жителям под видом алкоголя по 100 руб. за пол-литра технический спирт. После его распития на выходных скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, двое мужчин в возрасте 54 и 62 лет и 73-летняя женщина. В больницу с признаками острого отравления метанолом попали также 64-летняя жена погибшего пенсионера, двое женщин 27 и 38 лет и двое молодых людей.

Мужчину, продавшего спирт, задержали. В ходе проведенного у него обыска была найдена тара с остатками спиртосодержащей жидкости. По факту случившегося СК открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (хранение и сбыт небезопасного для жизни и здоровья суррогатного алкоголя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек).

В Ярославской области в декабре прошлого года пять человек отравились неустановленным веществом. По одной из версий следствия, они распили стеклоочиститель. Трое мужчин скончались в квартире, две женщины — уже в больнице.

Теги: метиловый спирт, отравление алкоголем, Омская область
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