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Сенаторы оценили возможные новые иски Украины против России

Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Для Москвы не станут сюрпризом возможные иски украинской стороны, связанные с воссоединением Крыма с Россией. Такое заявление сделал в разговоре с РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление министра юстиции Украины о новых готовящихся исках против России.

«Создается впечатление, что из-за одного выигранного иска [«Нафтогаза Украины» к «Газпрому»] они вошли во вкус и подумали, что таким образом можно решать все свои проблемы. Думаю, это будут иски, связанные с воссоединением Крыма с Россией. Для нас это ожидаемо. Конечно, мы будем опротестовывать эти иски», — сказал он.

Другой сенатор от Крыма, Ольга Ковитиди, предположила, что содержание исков, которые глава Минюста Украины Денис Малюська назвал «сюрпризом» для России, станет сюрпризом и для него самого.

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«Вопреки Конституции Украины в настоящий период времени абсолютно все органы государственной власти на Украине несамостоятельны. Именно поэтому не только для народа Украины, международной общественности, но и для самого министра юстиции является загадочным сюрпризом содержание и количество исков, предъявляемых Украиной против России в международные суды», — считает член Совфеда. По ее словам, «управляемая извне» Украина обречена на то, чтобы защищать в международных судах «зарубежные интересы, далекие от интересов самой Украины».

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков в отношении России в международные суды. Чиновник не стал разглашать суть исковых претензий. «Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — отметил он.

Теги: новости РБК, Украина, Россия, Совет Федерации, Крым, иск
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