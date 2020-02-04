Сенаторы оценили возможные новые иски Украины против России

Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Для Москвы не станут сюрпризом возможные иски украинской стороны, связанные с воссоединением Крыма с Россией. Такое заявление сделал в разговоре с РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление министра юстиции Украины о новых готовящихся исках против России.

«Создается впечатление, что из-за одного выигранного иска [«Нафтогаза Украины» к «Газпрому»] они вошли во вкус и подумали, что таким образом можно решать все свои проблемы. Думаю, это будут иски, связанные с воссоединением Крыма с Россией. Для нас это ожидаемо. Конечно, мы будем опротестовывать эти иски», — сказал он.

Другой сенатор от Крыма, Ольга Ковитиди, предположила, что содержание исков, которые глава Минюста Украины Денис Малюська назвал «сюрпризом» для России, станет сюрпризом и для него самого.

«Вопреки Конституции Украины в настоящий период времени абсолютно все органы государственной власти на Украине несамостоятельны. Именно поэтому не только для народа Украины, международной общественности, но и для самого министра юстиции является загадочным сюрпризом содержание и количество исков, предъявляемых Украиной против России в международные суды», — считает член Совфеда. По ее словам, «управляемая извне» Украина обречена на то, чтобы защищать в международных судах «зарубежные интересы, далекие от интересов самой Украины».