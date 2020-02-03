Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками

Минюст Украины ведет пять исков в отношении России и готовит еще несколько. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию «Главком».

Ведомство сейчас пытается определить, в какие суды возможно их направить, уточнил он. В том случае, если они будут переданы в суды международной юрисдикции, их рассмотрение может занять годы. «Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления еще одного-двух исков в ближайшее время», — добавил он.

Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств. «Пусть это будет сюрпризом», — заключил он.

30 декабря Киев и Москва подписали пакет соглашений по транзиту российского газа. который вступил в силу после 31 декабря. Одним из условий договоренностей стало обязательство украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома» отозвать все арбитражные и судебные иски друг против друга.

