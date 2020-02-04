В столярном цехе в Ростовской области произошел пожар

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Столярный цех загорелся в селе Пешково Азовского района Ростовской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В цехе находились станки и пиломатериалы. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

Сообщение о возгорании одноэтажного здания по адресу: ул. Буденного, 79, поступило пожарным в 10:03 мск. К тушению были привлечены 35 человек личного состава и 10 единиц техники. В 11:20 пожар был ликвидирован, пострадавших и погибших нет, уточнили в главке.

2 февраля в подмосковном Раменском произошел пожар на складе. Площадь возгорания составила более 2 тыс. кв. м.