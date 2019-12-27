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РПЦ разрешила крестить детей с сохранением национального имени
В РПЦ решили, что креститься можно под любым именем, которое есть в месяцесловах поместных православных церквей
Фото: Игорь Палкин / РИА Новости

Синод Русской православной церкви указал на недопустимость каких-либо ограничений при поминовении и допущении к церковным таинствам верующим, которые носят имена святых любых поместных православных церквей, сообщается на сайте РПЦ.

Церковная комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения при крещении не всегда учитывает «многообразие практик и традиций», которые есть в других поместных православных церквях. Это связано в том числе с тем, что месяцеслов РПЦ не содержит всех имен святых, прославленных другими церквями.

Синод постановил обратить внимание на возможность беспрепятственного наречения и последующего крещения младенцев именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.

По мнению комиссии препятствий для принятия в таинстве крещения имени, которое отличается от его привычного национального звучания (например, Иоанн — Джон) в тех случаях, когда человек носил это имя до крещения. «Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов», — пояснили в синоде.

В случае, если речь идет о крещении взрослого человека, имя которого не имеет аналога в месяцесловах поместных церквей, ему должны дать возможность самому выбрать крестильное имя в православном месяцеслове. «Причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — сказано в постановлении.

Автор: Константин Нагаев
Теги: РПЦ, крещение
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