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Технологии и медиа ,  
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Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Naim MU-SO QB (Фото: Naimaudio.com)

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Эксперты оценивали устройства по таким параметрам, как качество звучания, безопасность, удобство управления и переноски. Из протестированных экспертами колонок при этом 12 оказались беспроводными: по качеству звука они оказались хуже домашних, отметили в Роскачестве.

Лучшие оценки получили домашние колонки Naim MU-SO QB, B&O Beoplay M5 и Sonos Play:5 (2nd Gen). Среди портативных — Ultimate Ears (UE) Boom 2, Anker SoundCore Flare и Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II. В пятерку лучших устройств также вошли Sonos Play:1 (домашняя), Sony SRS-XB40 (портативная), а также домашняя Marshall Stanmore и портативная JBL Charge 3. На шестом месте среди домашних колонок — Denon Heos 1 (HS2), а среди портативных — Fender Newport.

Эксперты отметили, что Yamaha MusicCast 20 (WX-021) JBL Pulse 3, расположившаяся на седьмом месте, использует небезопасное приложение, которое неизвестно, где хранит личные данные пользователя, а также предлагает интеграцию с американскими музыкальными стриминг-сервисами, которыми нельзя будет воспользоваться, так как у них нет представительства в России. Однако сама колонка отличается мощными басами и чистой подачей вокала и подойдет в том числе для прослушивания аудиокниг и подкастов, добавили в Роскачестве.

Следом за ней в рейтинге идет Marshall Stanmore II (Bluetooth) Sony SRS-XB01, весящая 5 кг. Она оснащена голосовым помощником Alexa, но он не распознает русский язык, а качество звучания у гаджета среднее, отметили эксперты. После нее десятку лидеров замыкают домашние устройства Sonos Play: 3 и Urbanears Baggen, а также портативные Sony SRS-XB31 и Cambridge Audio G5.

Специалисты также дали советы, как выбрать хорошую колонку. Так, лучше покупать колонку со временем автономной работы не менее десяти часов, чтобы не заряжать ее слишком часто, а любителям экстрима подойдут водонепроницаемые колонки с рейтингом IPX7. Громкость звука устройства же зависит от мощности — колонка с 5 Вт будет громко играть дома, с 10–20 Вт будет хорошо слышна на улице, а от устройства с 20 Вт подойдут уже для мини-вечеринок.

Роскачество также составило рейтинг наушников, лучшими из которых эксперты признали Sennheiser HD 630VB, а из беспроводных — Sony WH-1000XM2, Sennheiser RS175, Sennheiser RS 165.

Теги: Роскачество, колонка
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