В ДТП с рейсовым автобусом в Ульяновской области погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП в Ульяновской области. Один из них ребенок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Инцидент произошел на 172-м километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск в Майнском районе. Рейсовый автобус ПАЗ ехал из Ульяновска в поселок Базарный Сызган. В 16:20 он столкнулся с Renault Daster.

По информации МВД, в результате аварии погиб водитель кроссовера и два его пассажира, один из которых несовершеннолетний. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.