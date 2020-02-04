В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов

В мексиканском городе Уруапан при нападении в зале игровых автоматов от огнестрельных ранений скончались девять человек. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры штата Мичоакан.

Восемь из них погибли на месте. Еще трое были доставлены в больницу, где скончалась девятая жертва преступников. Полиция смогла идентифицировать только шесть человек — это подростки в возрасте 12–18 лет и 39-летний мужчина.

Инцидент произошел днем в районе Ла-Магдалена. Четверо нападавших открыли огонь, а затем скрылись с места преступления. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.

10 января в мексиканском Торреоне 12-летний ребенок открыл стрельбу. В результате происшествия погибла учительница, еще шестеро человек пострадали.