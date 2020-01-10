В Мексике ученик открыл стрельбу в школе

В школе в мексиканском Торреоне 12-летний ребенок открыл стрельбу, в результате погибла учительница, шесть человек пострадали. Об этом сообщает El Siglo de Torreon.

В списке пострадавших, который опубликовало издание, значится один взрослый и пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Информацию о погибших и пострадавших в Twitter подтвердил мэр города Хорхе Зерменьо Инфанте.

Губернатор штата Коауила Мигель Анхель Рикельме Солис рассказал, что мальчик утром пришел в класс и почти сразу попросил позволить ему выйти. Его не было около 15 минут, учительница пошла его искать и обнаружила уже вооруженным.