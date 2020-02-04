В Иркутской области 12 детей отравились молоком

В Иркутской области суд на 30 суток приостановил работу предприятия по производству молока после отравления 12 детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе села Карлук Качугского района. У детей была диагностирована острая кишечная инфекция. Все заболевшие связывали ухудшение состояния здоровья с молоком, которое накануне они употребляли в школе.

В связи с этим Роспотребнадзор инициировал проверку ООО «Сибирская Нива», где выявил нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Предприятие было оштрафовано по ст. 6.3 КоАП России (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В конце января отравились 34 учащихся лицей-интерната Якутска. Среди пострадавших тяжелых случаев выявлено не было.