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В Якутске отравились более 30 учащихся лицея-интерната

В лицее-интернате Якутска отравились 34 учащихся. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

С жалобами на кишечную инфекцию школьники обратились 29 января.

«У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное», — говорится в сообщении. За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение.

В связи с инцидентом Роспотребнадзор начал проверку для установления причин отравления. Специалисты взяли необходимые анализы у школьников, а также собрали для обследования образцы продуктов и смывы с поверхностей пищеблока заведения.

Ранее 23 января с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы семь студентов Севастопольского государственного университета. Отмечалось, что среди пострадавших не зафиксировано тяжелых случаев.
 

Теги: Якутия, отравление
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