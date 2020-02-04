Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 03 фев, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 03 фев, 12:12
Число жертв коронавируса превысило 400 человек Общество, 01:58 В ЕС назвали назначение нового премьера Ирака «шагом к выходу из тупика» Политика, 01:56 WADA запросило публичные слушания по делу РУСАДА Спорт, 01:27 Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров Общество, 01:13 Власти оставили только Шереметьево для въезда иностранцам из Китая Общество, 00:37 Власти допустили запрет на вывоз из России медицинских масок Общество, 00:18 В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии Политика, 00:17 В общежитии университета Техаса застрелили двух человек Общество, 00:16 В Госдуме предложили обеспечить ветеранов мобильными телефонами Общество, 00:09 Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады Экономика, 00:00 Во Франции жандарм открыл огонь по напавшему на него человеку с ножом Общество, 03 фев, 23:41 Московский рынок «Садовод» ввел карантин для граждан Китая Общество, 03 фев, 23:36 Мишустин поручил перенести сочинский инвестфорум из-за коронавируса Общество, 03 фев, 23:33 Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала Общество, 03 фев, 23:25
Политика ,  
0 

В ЕС назвали назначение нового премьера Ирака «шагом к выходу из тупика»

Назначение нового премьер-министра Ирака Мухаммеда Тауфика является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано, говорится на сайте организации.

«Ираку срочно нужно функционирующее переходное правительство, которое может сосредоточиться на подотчетности, реформах и организации новых выборов», — отмечается в сообщении.

Накануне президент Ирака Бархам Салех утвердил на пост главы правительства кандидатуру Тауфика, которую предложил парламент страны. Его предшественник Адель Абдель Махди объявил об отставке 29 ноября в связи с непрекращающимися массовыми беспорядками.

Протесты в Ираке начались с начала октября. Демонстранты требовали отставки правительства, а также принятия мер по преодолению безработицы и коррупции. По данным СМИ, за это время в столкновениях с полицией погибло свыше 300 человек.

 

Теги: ЕС, Ирак, премьер-министр
Материалы по теме
Ирак охватили массовые протесты против военных США
Политика
СМИ узнали о планах Трампа встретиться с президентом Ирака в Давосе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter