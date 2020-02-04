В ЕС назвали назначение нового премьера Ирака «шагом к выходу из тупика»

Назначение нового премьер-министра Ирака Мухаммеда Тауфика является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано, говорится на сайте организации.

«Ираку срочно нужно функционирующее переходное правительство, которое может сосредоточиться на подотчетности, реформах и организации новых выборов», — отмечается в сообщении.

Накануне президент Ирака Бархам Салех утвердил на пост главы правительства кандидатуру Тауфика, которую предложил парламент страны. Его предшественник Адель Абдель Махди объявил об отставке 29 ноября в связи с непрекращающимися массовыми беспорядками.

Протесты в Ираке начались с начала октября. Демонстранты требовали отставки правительства, а также принятия мер по преодолению безработицы и коррупции. По данным СМИ, за это время в столкновениях с полицией погибло свыше 300 человек.



