Московский рынок «Садовод» ввел карантин для граждан Китая

Московский рынок «Садовод» ввел обязательный двухнедельный карантин для граждан Китая, работающих на рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Садовода».

В то же время руководство рынка не планирует закрывать торговый комплекс из-за коронавируса. Для обеспечения безопасности посетителей администрация ежедневно проводит санитарную обработку помещений, в том числе и заведений общественного питания. В администрации рынка отметили, что у сотрудников торгового центра каждый день измеряют температуру.

Инфекция коронавируса получила распространение в китайском Ухане в декабре прошлого года. К настоящему моменту число зараженных превысило 17 тыс, более 360 человек скончалось. За границами Китая зафиксировано 146 подтвержденных случаев болезни. В России двое зараженных граждан Китая были обнаружены 31 января.