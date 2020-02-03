Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье

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Два человека пострадали в результате ДТП рядом с Сергиевым Посадом в Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«На 8 км Новоугличского шоссе в Сергиево-Посадском районе произошло столкновение трех легковых автомобилей и автобуса. Пострадали двое, один из автомобилей загорелся. На месте работают сотрудники ДПС», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

2 февраля два человека погибли в ДТП неподалеку от дома № 79 на улице Свободы. В видео, опубликованном столичной Госавтоинспекцией, видно, как автомобиль Infinity на большой скорости боком врезается в дерево, после чего его разрывает пополам.