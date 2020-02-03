Rusal приостановит работы в Гайане из-за беспорядков

Крупнейший российский производитель алюминия прекращает добычу бокситов в южноамериканской стране и эвакуирует оттуда часть сотрудников. Причиной стали беспорядки, в которых принимают участие рабочие

Бокситовый карьер Курубука-22 (Фото: проектная документация / spbgipro.ru)

UC Rusal объявила, что работы «дочки» компании по добыче бокситов в Гайяне, BCGI, будут приостановлены, соответствующий релиз компания опубликовала 3 февраля. Причиной стали массовые беспорядки, которые ведут к угрозе имущества компании.

«В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти не видим возможности для продолжения бизнеса в Гайане. В целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты», — говорится в сообщении. Уведомление о приостановке работы направили 326 местным сотрудникам.

В 2018 году, когда были опубликованы последние доступные данные компании, «дочка» Rusal добыла (*pdf) в Гайане 1,394 млн т бокситов, использующихся для производства алюминия. Это порядка 10% от общей добычи бокситов компанией в 2018 году. «Приостановка работы BCGI не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий», — заверили в UC Rusal.

В релизе указано, что протестующие поджигали опоры линии электропередачи и другое имущество компании и даже «перекрыли реку».

BCGI (Bauxite Company of Guyana Inc.) была основана в 2004 году в рамках соглашения, которое заключили Rusal и правительство Гайаны. Российской компании принадлежит 90% BCGI, остальные 10% — властям страны.