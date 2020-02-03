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Rusal приостановит работы в Гайане из-за беспорядков

Крупнейший российский производитель алюминия прекращает добычу бокситов в южноамериканской стране и эвакуирует оттуда часть сотрудников. Причиной стали беспорядки, в которых принимают участие рабочие
Русал RUAL ₽34,95 +0,45% Купить
Бокситовый карьер Курубука-22 (Фото: проектная документация / spbgipro.ru)

UC Rusal объявила, что работы «дочки» компании по добыче бокситов в Гайяне, BCGI, будут приостановлены, соответствующий релиз компания опубликовала 3 февраля. Причиной стали массовые беспорядки, которые ведут к угрозе имущества компании.

«В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти не видим возможности для продолжения бизнеса в Гайане. В целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты», — говорится в сообщении. Уведомление о приостановке работы направили 326 местным сотрудникам.

В 2018 году, когда были опубликованы последние доступные данные компании, «дочка» Rusal добыла (*pdf) в Гайане 1,394 млн т бокситов, использующихся для производства алюминия. Это порядка 10% от общей добычи бокситов компанией в 2018 году. «Приостановка работы BCGI не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий», — заверили в UC Rusal.

В релизе указано, что протестующие поджигали опоры линии электропередачи и другое имущество компании и даже «перекрыли реку».

BCGI (Bauxite Company of Guyana Inc.) была основана в 2004 году в рамках соглашения, которое заключили Rusal и правительство Гайаны. Российской компании принадлежит 90% BCGI, остальные 10% — властям страны.

Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений
Бизнес

Конфликт «дочки» UC Rusal с местными рабочими и властями страны продолжается не первый год. На сайте пресс-службы правительства страны упоминается увольнение 57 рабочих, участвовавших в забастовках ради повышения зарплаты, в 2009 году, что вызвало недовольство профсоюза. С тех пор акции протеста проходили регулярно.

В феврале 2019 года местные рабочие также устроили забастовку с требованиями поднять им зарплату. Из-за этого работа горного департамента BCGI была приостановлена, а оборудование и технику пришлось поставить под охрану. «Рабочие департамента отказываются выполнять свою работу и требуют повышения заработной платы, несмотря на то что в конце прошлого года BCGI провела индексацию заработной платы в соответствии с прогнозной инфляцией в стране», — описывали ситуацию в UC Rusal.

Местное издание Demerara Waves писало, что компания уволила часть сотрудников, принимавших участие в забастовке. 61 сотрудника BCGI отказалась вновь взять на работу.

После этих событий власти Гайаны заявили о возможном закрытии BCGI. «Мы просто не можем сохранять статус-кво в текущем виде», — говорил министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн. Власти объявили о намерении провести полную техническую и юридическую оценку деятельности «дочки» Rusal.

Осенью 2019 года компания вновь столкнулась с забастовкой. После этого местное издание Kaieteur News сообщило, что Rusal начала готовить оборудование, размещенное в стране, к демонтажу и продаже.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Rusal, Гайана, беспорядки
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