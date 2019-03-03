Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений

Принадлежащая Rusal компания Bauxite Company of Guyana Inc может быть закрыта, заявил министр природных ресурсов Гайаны. Ранее компания уволила сотрудников, участвовавших в забастовке

Остатки бокситов (Фото: Ricardo Moraes / Reuters)

Правительство Гайаны намерено принять любые меры, вплоть до закрытия, против компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), принадлежащей Rusal, рассказал министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн, передает местное издание Demerara Waves.

По его словам, власти поручили комиссии по геологии и шахтам провести техническую и юридическую оценку работы BCGI. «Мы рассматриваем все возможные юридические последствия», — сказал он. По словам Тротмэна, речь может идти о закрытии компании как по ее собственной инициативе, так и по решению властей. «Мы просто не можем сохранять статус-кво в текущем виде», — сказал Тротмэн.

Однако, подчеркнул министр, власти должны изучить, что будет с сотрудниками компании, если ее просто закроют.

РБК направил запрос в Rusal.