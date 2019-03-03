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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений
Принадлежащая Rusal компания Bauxite Company of Guyana Inc может быть закрыта, заявил министр природных ресурсов Гайаны. Ранее компания уволила сотрудников, участвовавших в забастовке
Остатки бокситов (Фото: Ricardo Moraes / Reuters)

Правительство Гайаны намерено принять любые меры, вплоть до закрытия, против компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), принадлежащей Rusal, рассказал министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн, передает местное издание Demerara Waves.

По его словам, власти поручили комиссии по геологии и шахтам провести техническую и юридическую оценку работы BCGI. «Мы рассматриваем все возможные юридические последствия», — сказал он. По словам Тротмэна, речь может идти о закрытии компании как по ее собственной инициативе, так и по решению властей. «Мы просто не можем сохранять статус-кво в текущем виде», — сказал Тротмэн.

Однако, подчеркнул министр, власти должны изучить, что будет с сотрудниками компании, если ее просто закроют.

РБК направил запрос в Rusal.

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По данным издания, рабочие BCGI устроили забастовку с требованием повысить им зарплату, после чего компания уволила 61 сотрудника и отказалась вернуть им рабочие места. В то же время BCGI заявила министерству труда Гайаны, что готовы снова нанять тех работников, которые не провоцировали забастовку и не пытались иным образом помешать работе своих коллег.

Курирующий вопросы труда в гайанском правительстве Чарльз Огл считает, что вопрос может разрешиться на встрече с представителями компании в понедельник, 4 марта.

BCGI была основана в 2004 году в рамках соглашения, которое заключили Rusal и правительство Гайаны. Российской компании принадлежит 90% BCGI, остальные 10%​ — властям страны. BCGI добывает 2,3 млн т бокситов в год, в компании работают 506 человек, сообщается на сайте Rusal.

Авторы: Константин Нагаев, Светлана Бурмистрова
Теги: Гайана, Rusal
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