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В Минздраве оценили дефицит онкологов в российских поликлиниках

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В российских поликлиниках дефицит врачей-онкологов составляет около 2 тыс. специалистов. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках 1987 человек», — уточнил он.

По словам Каприна, меньше всего нехватка специалистов ощущается в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время наименьшая обеспеченность врачами-онкологами отмечалась в Дальневосточном федеральном округе и Северо-кавказском федеральном округе.

Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
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В августе 2019 года Минздрав назвал регионы с минимальным числом онкологов, среди которых оказались Ненецкий автономный округ — один врач на все население, Чукотский автономный округ — три врача, Республика Алтай — шесть врачей, Еврейская автономная область — девять врачей на 162 тыс. человек, Калмыкия — 12 врачей на 125 тыс. человек, Магаданская область — 12 врачей на 144 тыс., Тыва — 14 врачей на 122 тыс., Камчатский край — 16 врачей на 314 тыс., Хакасия — 19 врачей на 537 тыс.

Еще в 22 регионах России число специалистов в области онкологии не превышает 35 человек, говорилось в отчете Минздрава за 2018 год.
 

Теги: Минздрав, дефицит, онкологи, поликлиники
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