В Подмосковье пациент угрожал врачу похожим на гранату предметом

В больнице города Королева Московской области мужчина потребовал отпустить его домой и пригрозил врачу предметом, похожим на гранату. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по области.

Сообщение об угрозе поступило в полицию от врача городской больницы. К месту происшествия вызвали взрывотехников, а медицинский персонал и пациентов эвакуировали, рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали угрожавшего мужчину. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Балашихи. У него изъяли визуально похожий на гранату предмет, который отправили на исследование.

По факту инцидента проводится проверка.