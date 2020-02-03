Полиция Челябинска нашла автора объявления о продаже ребенка

В Челябинске полицейские установили, что объявление о продаже пятилетней девочки в шутку разместил в Сети ее старший брат. Об этом сообщает УМВД по городу во «ВКонтакте».

«Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков», — говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

О том, что на сайте сервиса объявлений «Юла» в разделе «Посуда» появилось объявление с названием «Девочка» и описанием «Маша», стало известно 2 февраля. Автор указал, что стоимость ребенка составляет 5 тыс. руб. Объявление заблокировали спустя полтора часа после публикации, сообщал портал 74.ru.