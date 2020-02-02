В Челябинске проведут проверку из-за объявления о продаже ребенка

В Челябинске сотрудники полиции проведут проверку из-за объявления о продаже пятилетней девочки, которое разместили в Сети. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по области.

По информации местного издания 74.ru, объявление с названием «Девочка» появилось на сайте сервиса объявлений «Юла» в разделе «Посуда». В описании было написано «Маша», а указанная стоимость составляла 5 тыс. руб. Кроме того, в объявлении говорилось, что «возможна доставка».

Сейчас объявления о продаже ребенка в разделе «Посуда» в Челябинске нет. По дынным 74.ru, его заблокировали спустя полтора часа после появления.

В декабре 2019 года жительниц Дагестана заподозрили в совершении купли-продажи ребенка. По данным следствия, в ноябре 2014 года 37-летняя местная жительница продала ранее незнакомой ей женщине свою дочь, которой было меньше года. Следствие утверждает, что за ребенка женщина получила 100 тыс. руб.