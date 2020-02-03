В Петербурге побит температурный рекорд для 2 февраля за четверть века

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд для 2 февраля более чем за четверть века. Об этом РБК сообщила ведущий специалист группы специализированных прогнозов Гидрометцентра города Наталья Мироничева.

«2 февраля 1993 года был абсолютный максимум для этого дня: он составлял 4,5 градуса [выше нуля]. А вчера этот прошлый рекорд был побит», — пояснила синоптик.

По словам Мироничевой, в воскресенье, 2 февраля, температура составила 5,7 градуса тепла.

Ранее, 21 января, в Петербурге был побит температурный рекорд 1957 года. Тогда температура достигла плюс 4,6 градуса, а в этом году столбик термометра поднялся до 4,8 градуса выше нуля.