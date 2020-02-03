Холманских во главе совета директоров НПК «Уралвагонзавод» сменил Потапов

Новым председателем совета директоров НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) стал гендиректор одноименного концерна Александр Потапов, сообщили РБК в пресс-службе УВЗ. Такое решение принял совет директоров завода.

С июля 2018 года эту должность занимал экс-полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

«В настоящее время имеется согласие Холманских Игоря Рюриковича о его избрании в состав совета директоров одного из акционерных обществ, входящих в состав холдинговой компании», — пояснили в пресс-службе Уралвагонзавода.

В то же время председателем совета директоров АО «Концерн «Уралвагонзавод» был избран первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, а генеральным директором — Александр Потапов, уточнили в компании.

Ранее Потапов уже был генеральным директором концерна. Впервые он возглавил предприятие в марте 2017 года.