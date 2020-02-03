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Самолет повредил шасси посадке в аэропорту Томска

Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Обстоятельства выясняются. Пострадавших нет», — сказал он. По его данным, лайнер следовал из Екатеринбурга.

Источник агентства «Интерфакс-Сибирь» рассказал, что самолет Bombardier совершил аварийную посадку, в ходе которой возникли проблемы с передним шасси. Собеседник также отметил, что никто не пострадал.

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В справочной аэропорта Томска агентству сообщили, что ближайшие рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» перенаправили в аэропорт Новосибирска, однако не назвали причину.

В томской транспортной прокуратуре порталу Vtomske.ru рассказали, что самолет находится на взлетно-посадочной полосе, так как он сломался. В ведомстве отметили, что аэропорт закрыли на прилет до 11:00 по местному времени (07:00 мск).

Согласно онлайн-табло томской воздушной гавани на 05:55 мск, задерживается вылет 11 рейсов в Екатеринбург, Москву, Абакан и Стрежевой, а также прилет восьми самолетов из Москвы и одного из Красноярска.

Теги: Екатеринбург, Томск, самолет
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