Самолет повредил шасси посадке в аэропорту Томска

Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Обстоятельства выясняются. Пострадавших нет», — сказал он. По его данным, лайнер следовал из Екатеринбурга.

Источник агентства «Интерфакс-Сибирь» рассказал, что самолет Bombardier совершил аварийную посадку, в ходе которой возникли проблемы с передним шасси. Собеседник также отметил, что никто не пострадал.

В справочной аэропорта Томска агентству сообщили, что ближайшие рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» перенаправили в аэропорт Новосибирска, однако не назвали причину.