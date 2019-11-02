Москва нарастила число хостелов после их запрета в многоквартирных домах

В федеральном перечне туристических объектов Минэкономразвития хостелов стало меньше: на 1 ноября там содержалась информация о 1248 объектах, 1 октября их было 1270. В Москве, по этим данным, число хостелов за месяц уменьшилось с 547 до 534 объектов, в Петербурге — с 230 до 218 объектов.
Методы работы в жилых домах
Когда в начале октября сотрудники call-центра 2ГИС проводили опрос, большинство хостелов в жилых домах заявили, что перевели помещение в статус нежилого. Перевести жилое помещение, где расположен хостел, в статус нежилого на практике оказалось практически невозможно, поэтому никто из участников рынка этим не воспользовался, возражает член московского городского отделения «Опоры России» Евгений Насонов.
В некоторых хостелах 2ГИС сказали, что переформатировались в «квартирные бюро» — организации, сдающие в аренду квартиры (посуточно или на более длительный срок). В Москве число подобных квартирных бюро, по информации 2ГИС, за месяц также увеличилось — с 56 до 76. В других городах-миллионниках их, как и хостелов, стало меньше: например, в Петербурге в октябре было 184 квартирных бюро, 1 ноября — только 128.
Многие владельцы хостелов в жилых домах стали сдавать их как квартиры посуточно, в Москве таких «квартирных» средств размещения — примерно 10 тыс. адресов, оценивает Насонов из «Опоры России».
После закрытия хостелов в жилом помещении у собственников осталась возможность сдавать отремонтированные квартиры с большим количеством комнат по договорам краткосрочного найма без оказания гостиничных услуг, согласна Бабина. По договору найма изолированная комната сдается конкретному нанимателю на конкретный срок, в том числе посуточно.
Борьба с нелегальными хостелами
Рейды по хостелам в Москве начались две-три недели назад, указывает Насонов. По его словам, были случаи, когда оперативники, чтобы разоблачить владельцев хостелов, заселялись в него тайно. Размещение хостелов в жилых домах контролирует Роспотребнадзор, который проводит проверки преимущественно по жалобам жильцов дома на «беспокойство, которое причиняют проживающие в хостелах граждане, и отсутствие изолированного входа в помещения». В начале октября Роспотребнадзор отчитывался, что за девять месяцев этого года добился через суд закрытия 19 хостелов, но о проверках после вступления в силу закона ведомство не сообщало.
На этой неделе о результатах проверок говорила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. По ее словам, за месяц по всей стране было закрыто более 200 хостелов, большая часть из них (133 объекта) — в Москве и Петербурге. Всего на текущий момент в различных агрегаторах, по данным Суторминой, доступны для бронирования более 4,6 тыс. хостелов.
Закон о запрете хостелов в жилых домах неисполним, категоричен Насонов. «Это будет как с Telegram, который запрещен, но прекрасно работает», — отметил он. Но если раньше хостелы могли работать цивилизованно и обеспечить клиентам качественные услуги, а государству — поступление налогов, то теперь эта деятельность уходит в тень, сетует представитель московской «Опоры России».
Закон, запрещающий хостелам работать в жилых домах, специально был принят в конце туристического сезона, и сейчас все туристы легко могут найти места в гостиницах, повышения тарифов не произошло, уверен президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, перед новым туристическим сезоном часть хостелов закроется, но их уход с рынка, по его ожиданиям, не отразится на ценах в гостиницах, на которые влияет много других факторов.
Новый закон не привел к росту цен на услуги размещения, поскольку проверки затронули пока только 4% средств размещения, расположенных в квартирах, скептичен Насонов. Большинство хостелов по-прежнему работает, напоминает он.