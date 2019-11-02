Москва нарастила число хостелов после их запрета в многоквартирных домах

Спустя месяц после того, как в жилых домах запретили хостелы, их число в Москве, по данным сервиса 2ГИС, увеличилось. В других городах, где возможностей открыть хостел в нежилом помещении меньше, подобные объекты закрывались

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Общие число хостелов в 15 городах-миллионниках к ноябрю 2019 года увеличилось до 1770 против 1760 на 1 октября, свидетельствует статистика геосервиса 2ГИС (есть у РБК). Прирост обеспечила Москва: за месяц количество таких объектов размещения выросло с 755 до 804, непосредственно в многоквартирных домах — с 312 до 326.

В других городах-миллионниках хостелов стало меньше. Больше всего их закрылось, по данным 2ГИС, в Петербурге: еще 1 октября там насчитывались 393 хостела, а 1 ноября — 363. Непосредственно в жилых домах сейчас работает 261 хостел против 289 месяцем ранее.

1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Расположенные в жилом фонде выше второго этажа хостелы, мини-отели и апартаменты должны были закрыться. Продолжить легально работать могли лишь объекты, либо расположенные на первом этаже, либо находящиеся над нежилыми помещениями и имеющие отдельный вход.

Положительная динамика в столице может объясняться тем, что в Москве по сравнению с другими городами больше предложений по недвижимости в нежилом фонде, где можно открыть хостел, полагает президент ассоциации «Гильдия малых средств размещения и туристического жилья» Яна Бабина. По ее мнению, хостелы — рентабельный бизнес, поэтому в их открытие могли инвестировать как новые предприниматели, так и владельцы объектов в жилом фонде, которые решили перенести свой объект размещения в нежилой фонд.