СМИ опубликовали видео с места убийства пластического хирурга в Киеве

В Сети появилось видео с места убийства пластического хирурга в Киеве. Запись опубликовало «Вартовi Еспресо» на своей странице в Facebook.

Стрельба в Киеве

На кадрах видно, что на месте происшествия присутствуют вооруженные автоматами сотрудники полиции. Рядом с проездом к оцепленному месту убийства стоит автомобиль правоохранительных органов.

Рядом на парковке располагаются еще одна машина полиции и машина скорой помощи. В ролике также показано, что правоохранители работают на месте преступления.