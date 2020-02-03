Неизвестный застрелил мужчину в Киеве

Неизвестный застрелил мужчину на улице Саксаганского в Киеве. Правоохранительные органы начали спецоперацию по его розыску и задержанию, сообщается на сайте киевской полиции.

В дежурную часть поступила информация, что неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. По данным ведомства, погибшим оказался житель Киева 1977 года рождения. Замначальника киевской полиции Герман Приступа рассказал изданию «Громадске», он является пластическим хирургом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и сотрудники криминалистической лаборатории.

Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.