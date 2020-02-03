Почти три четверти россиян заявили о желании сменить профессию

Сменить профессию готовы 72% россиян, из которых 44% согласны кардинально поменять сферу деятельности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

По данным опроса, 28% респондентов хотели бы освоить смежную профессию, а еще 14% опрошенных заявили о готовности к переподготовке без смены сферы деятельности.

Согласно исследованию, только 4% россиян посчитали себя достаточно квалифицированными, а 3% респондентов рассказали, что не имеют возможности или не хотят переквалифицироваться.

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