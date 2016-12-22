В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям

Фото: Вартові еспресо / Facebook

В Оболонском районе Киева владелец ресторана открыл стрельбу по трем посетителям. В результате происшествия скончался один мужчина, еще двое ранены, сообщает украинская газета «Вести».

По данным полиции, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане, когда между одним из них и ресторатором возник конфликт. Как заявил 60-летний владелец заведения, гость начал оскорблять его в присутствии его дочери, которая также работает в ресторане. В разгар конфликта ресторатор достал пистолет Макарова и открыл огонь по обидчику.

«Вести» сообщают, что в результате стрельбы один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других посетителей были госпитализированы.

Украинская газета опубликовала видео с места происшествия. Судя по ролику, речь идет о ресторане «Арго» на набережной.

Видео: Вартові еспресо / Facebook



