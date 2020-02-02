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Минздрав Италии заявил об изоляции китайского коронавируса

Итальянские ученые сумели изолировать коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца на пресс-конференции в Риме 2 февраля, передает La Repubblica.

Изоляцией вируса занимались сотрудники национального института инфекционных заболеваний Спалланцани. По словам Сперанцы, китайские ученые выделили штамм нового вируса еще десять дней назад, но не делились им с другими странами. Открытие ученых из Италии будет доступно всему миру.

«Изолировать вирус — значит получить больше возможностей для его изучения, понимания. Это поможет остановить распространение. Он будет доступен всему международному сообществу. Теперь с ним будет легче бороться», — сказал глава Минздрава.

Научный директор института Спалланцани Джузеппе Ипполито сообщил, что Италия становится одним из основных центров в процессе исследования нового коронавируса. Он добавил, что с изоляцией вируса открываются новые возможности для создания диагностических тестов и вакцин.

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Ранее стало известно, что в китайском Ухане, откуда началась эпидемия вируса, за десять дней завершили строительство больницы для заразившихся. Она рассчитана на тысячу пациентов.

К 2 февраля китайским вирусом заразились более 14 тыс. человек, из которых 132 случая — в других странах. 305 человек погибли, в том числе известно о первой смерти за пределами КНР — скончался 44-летний мужчина на Филиппинах.

Теги: Италия, Минздрав, коронавирус, изоляция
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