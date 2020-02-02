Российское посольство отреагировало на нападение с ножом в Лондоне

В российском посольстве в Лондоне сообщили, что в данный момент выясняется информация о наличии пострадавших россиян во время нападения мужчины с ножом в районе Стретем британской столицы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам представителя дипмиссии, посольство находится в контакте с полицией после инцидента.

2 февраля в лондонском районе Стретем на юге города мужчина с ножом напал на людей. Злоумышленника застрелили сотрудники правоохранительных органов. По данным британской полиции, пострадало два человека. СМИ собщают о трех пострадавших. Власти уже назвали произошедшее терактом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении и их родственникам, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб, работающих на месте происшествия.