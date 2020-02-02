В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет об Октябрьском и Хасанском районах Приморья, которые граничат с Китаем. Там созданы спецпункты, куда направляют прибывающих в страну китайцев. Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах, обследуют на месте при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу 2019-nCoV. В случае положительной пробы их отправляют в карантин на 14 дней.

Изоляционный пункт в Октябрьском районе расположен в местном доме культуры. Пункт в Хасанском районе откроется 3 февраля. В понедельник также готовятся к введению режима ЧС в Пограничном районе Приморского края. Еще один специальный пункт расположен в городе Артем на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Там режим ЧС не вводили.