Песков фразой «как рыба в воде» описал высокий темп работы Путина

Президент Владимир Путин чувствует себя как рыба в воде при высокой интенсивности международных событий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Международные контакты согласовываются моментально. Путин реагирует на это очень живо, и действительно это заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе», — отметил он.

Песков объяснил, что когда российский лидер говорил о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он ориентировался на собственный стиль работы.

По словам пресс-секретаря, высокая скорость развития событий характерна для современной международной политики.