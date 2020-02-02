В Дагестане пять человек пострадали при обрушении строительных лесов

В Дербенте пять строителей получили травмы при обрушении лесов, двое из них находятся в больнице, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

По данным ведомства, обрушение произошло на улице Генриха Гасанова, где проводились строительные работы в десятиэтажной новостройке. Одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, а еще двоих позднее отпустили из больницы.

Состояние одного из оставшихся в больнице рабочих оценивают как средней степени тяжести, а еще одного — тяжелой степени тяжести. Мужчину поместили в реанимацию.

В МЧС отметили, что причиной инцидента стало нарушение технологии установки и крепления строительных лесов.