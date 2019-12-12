В Дагестане четырех женщин заподозрили в купле-продаже ребенка

В отношении четырех жительниц Дагестана возбуждено уголовное дело, их подозревают в совершении купли-продажи ребенка, сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

Следствие полагает, что в ноябре 2014 года в городе Избербаше 37-летняя местная жительница продала ранее незнакомой ей женщине за 100 тыс. руб. свою дочь, которой еще не исполнился год.

Когда об этом стало известно правоохранительным органам, мать ребенка 10 декабря этого года написала заявление о пропаже девочки, чтобы уйти от уголовной ответственности.

В настоящий момент девочка находится у семьи, которая совершила сделку. Решается вопрос о ее передаче в органы опеки и попечительства.

Ранее пресс-служба МВД по республике Дагестан сообщила об обращении в дежурную часть жительницы Избербаша с заявлением о якобы пропаже малолетней дочери. Тогда сотрудники полиции установили, что женщине 29 лет и она в 2015 году из-за финансовых затруднений передала ребенка на воспитание знакомым.