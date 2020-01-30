В Санкт-Петербурге произошел пожар в цехе по переработке резины

В цехе по переработке резиновых изделий в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном производственном здании по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 102. Резиновые материалы горят на площади 200 кв.м. К тушению пожара привлекли 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС.

«В 13:41 объявлен ранг пожара № 2. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ГУ МЧС.

По адресу: Октябрьская набережная, дом 102, расположен цех по переработке покрышек ООО «Балт-Экология», свидетельствуют данные карт Google. ТАСС сообщает, что в компании подтвердили факт пожара. На сайте «Балт-Экологии» указано, что переработка осуществляется механическим способом с полным циклом переработки изношенных шин в резиновую крошку.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме. Из здания эвакуировали порядка 60 человек, никто из них не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 44 человека и девять единиц техники.