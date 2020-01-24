Общество , 24 янв, 08:31
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В подмосковном Раменском произошел пожар на площади 450 кв. м
В подмосковном округе Раменское произошел пожар, говорится в сообщении областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре по ул. Праволинейная поступило в службу ранним утром в пятницу, 24 января. В течение часа возгорание удалось локализовать на площади на 450 кв. м, к 07:17 спасатели смогли ликвидировать открытое горение.
В тушении участвуют 39 человек и 11 единиц техники.
Как уточняет «РИА Новости», пожар произошел в подмосковном поселке Быково, где загорелись торговые ряды.
В подмосковной деревне Петровское неподалеку от Серпухова 22 января при тушении пожара в теплице произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия погиб пожарный, еще трое пострадали.