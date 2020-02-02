Тимошенко решила «продать» партию Зеленского по символической цене

Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы — без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая», — написала Тимошенко.

По ее словам, вырученные средства не погасят внешний долг Украины, однако такая «продажа» избавит страну от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма».

Таким образом Тимошенко отреагировала на слова депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагара, посоветовавшего пожилой женщине продать собаку элитной породы, чтобы погасить долги за коммунальные услуги. Так он ответил на вопрос, как прожить на пенсию 2 тыс. грн (около 5,1 тыс. руб.), прозвучавший в эфире телеканала «112».

По мнению Тимошенко, началась так называемая ликвидация Украины. По ее словам, после того как страна обрела независимость, она сразу попала под влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят». Нынешний президент Владимир Зеленский же передал управление Украиной внешним финансовым группам и олигархам, поэтому он, по сути, не стоит у власти страной, заявила Тимошенко.