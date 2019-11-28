В Таиланде утонул турист из России

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В Таиланде погиб 28-летний турист из России, сообщает The Phuket News со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, Руслан Асаупов из Оренбурга был на экскурсии «Raya Sunset», в ходе которой организованная группа туристов посещает несколько островов. Он нырял с маской. В какой-то момент гид понял, что молодой человек неподвижно лежит на воде.

В российском посольстве в Таиланде подтвердили РБК факт смерти российского туриста. «Если говорить о недавнем случае — он был на воде, такое сообщение мы получали от родственников. Но все, что было на Пхукете за последние несколько дней, посольство держит на контроле. Проблем с репатриацией тел возникнуть не должно, так как страховая тоже задействована, все погибшие были застрахованы», — сообщили РБК в российской дипломатической миссии.

В сентябре турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде. 60-летний россиянин отправился купаться в море, и течение унесло его далеко от берега. Спасатели достали мужчину из воды, но врачи констатировали его смерть.