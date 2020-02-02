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Во Флориде два человека погибли при стрельбе после похорон

В США два человека погибли, еще двое были ранены в результате стрельбы после похорон в церкви города Ривьера-Бич, штат Флорида, передает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла днем 1 февраля. В результате происшествия погибли 15-летний мальчик и мужчина. Помимо этого, с огнестрельными ранениями в больницу были доставлены женщина и ребенок.

Как сообщили в церкви, стрельба произошла через дорогу от нее.

Во Флориде рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа 31 января произошла стрельба. Как сообщили в офисе окружного шерифа, неизвестные на черном внедорожнике прорвались через пропускные пункты и открыли огонь, когда машина уже приближалась к главным воротам комплекса. Нарушителей задержали. Они никого не ранили, а сам глава государства в это время находился в Белом доме в Вашингтоне.

Теги: Флорида, похороны, стрельба
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