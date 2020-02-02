Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП один человек погиб, пять пострадали, передает ТАСС со ссылкой на управление Госавтоинспекции по городу и области.

Столкновение автомобиля Kia Ceed с ПАЗом произошло на Свердловской набережной около 23:20 мск накануне, 1 февраля. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте, пять пассажиров автобуса получили различные травмы.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя легковушки, выехавшего на встречную полосу через разделительный бордюр.

28 января в Подмосковье водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в котором находился 21 пассажир, и автомобилем ГАЗ. В результате аварии пострадали десять человек.