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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Подмосковье столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В результате аварии пострадали десять человек. Инцидент произошел на трассе М-2 у деревни Федюково в Ленинском районе около 20:00.

Как сообщили «РИА Новости» в ГИБДД, водитель Volkswagen Polo при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем ГАЗ. Всего в автобусе находился 21 пассажир.

Ранее на МКАД столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести. Движение на внутренней стороне МКАД было затруднено на несколько километров.
 

Теги: автобус, Подмосковье, новости РБК
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