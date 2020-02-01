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Неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма в Петербурге

В ночь на 1 февраля неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма апостола Петра в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщила представитель храма.

«Сосед, который живет рядом, он увидел этот зажигательный эффект и сразу позвонил. У нас тут охрана. Они быстро все это погасили. Ногой затоптали. Ничего страшного не было», — уточнила представитель храма.

«Фонтанка» опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как человек бросает горящий предмет на территорию храма, а затем убегает.

В сентябре прошлого года житель Петербурга поджег храм, расположенный на Мичманской улице в Василеостровском районе города. По данным МВД, существенного ущерба храму нанесено не было. По подозрению в поджоге полиция задержала 28-летнего мужчину, который ране был неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Теги: Санкт-Петербург, храм, новости РБК
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