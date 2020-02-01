СК проверит сообщения о нападении на беременную женщину-врача в Башкирии

Следователи начали проверку сообщений о том, что в Нефтекамске напали на беременную женщину-врача. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Башкирии.

Сотрудники следственного отдела осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить причиненный ущерб здоровью врача.

«Регион онлайн» со ссылкой на пресс-службу минздрава Башкирии писало, что мужчина напал на врача и избил ее. В ведомстве сообщили, что нападение совершил родственник одного из детей-пациентов.

«Наша коллега потеряла сознание, сейчас она проходит лечение, ее ребенок под угрозой», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в ближайшее время пострадавшая сотрудница выйдет на работу. В минздраве сообщили, что прокуратура разбирается в произошедшем.