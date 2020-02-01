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СК проверит сообщения о нападении на беременную женщину-врача в Башкирии

Следователи начали проверку сообщений о том, что в Нефтекамске напали на беременную женщину-врача. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Башкирии.

Сотрудники следственного отдела осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить причиненный ущерб здоровью врача.

«Регион онлайн» со ссылкой на пресс-службу минздрава Башкирии писало, что мужчина напал на врача и избил ее. В ведомстве сообщили, что нападение совершил родственник одного из детей-пациентов.

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«Наша коллега потеряла сознание, сейчас она проходит лечение, ее ребенок под угрозой», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в ближайшее время пострадавшая сотрудница выйдет на работу. В минздраве сообщили, что прокуратура разбирается в произошедшем.

Портал UFA1.RU писал, что, по словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, родственники ребенка отказались от посещения кабинета неотложной помощи. Министр со ссылкой на очевидцев рассказал, что мужчина вытащил врача из кабинета за волосы.

Теги: Башкирия, Нефтекамск, врач, нападение, проверка
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